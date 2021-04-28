RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika: MSB duyurdu! Terör temizliğine tam gaz devam!

Son dakika: MSB duyurdu! Terör temizliğine tam gaz devam!
28.04.2021 12:53
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Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Tespit edilen terör hedefleri hem havadan hem de karadan vurulurken, hava hücum harekatları ile bölgeye indirilen Kahraman Komandolarımız da adım adım terör temizliği gerçekleştiriyor" denildi.


Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Tespit edilen terör hedefleri hem havadan hem de karadan vurulurken, hava hücum harekatları ile bölgeye indirilen Kahraman Komandolarımız da adım adım terör temizliği gerçekleştiriyor" denildi.

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