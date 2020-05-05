RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları Son dakika: MSB duyurdu: Sızma girişimindeki 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika: MSB duyurdu: Sızma girişimindeki 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika: MSB duyurdu: Sızma girişimindeki 3 terörist etkisiz hale getirildi!
05.05.2020 12:10

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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