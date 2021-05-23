Son dakika: MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesine saldıran 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızdan teröre geçit yok. Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak üzere saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi" denildi.