Haberler Haber Videoları Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimindeki 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimindeki 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimindeki 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi
22.12.2021 11:26

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Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık vererek 10 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Tek amacı bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz! Kahraman Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık vererek 10 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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