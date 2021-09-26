Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

ğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.