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SON DAKİKA: MSB duyurdu: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA: MSB duyurdu: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.


Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kahraman Komandolarımızdan terör örgütü PKK/YPG'ye bir darbe daha..

Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz. pic.twitter.com/JuRAB4cVwB

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 6, 2021


MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımızdan terör örgütü PKK/YPG'ye bir darbe daha..



KAHRAMANLARIMIZI KUTLUYORUZ
Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

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