SON DAKİKA: MSB duyurdu: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kahraman Komandolarımızdan terör örgütü PKK/YPG'ye bir darbe daha..— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 6, 2021
Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz. pic.twitter.com/JuRAB4cVwB
MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımızdan terör örgütü PKK/YPG'ye bir darbe daha..
KAHRAMANLARIMIZI KUTLUYORUZ
Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.