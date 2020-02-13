Son dakika: MSB duyurdu: 3 terörist daha teslim oldu! /Video 13.02.2020 17:42

Son dakika haberleri... MSB "Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha hudut karakollarına teslim oldu." ifadelerini kullandı.

Irak ve Suriye'den kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Şırnak/Silopi ve Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.