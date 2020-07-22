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Son dakika: MSB duyurdu: 22’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Son dakika: MSB duyurdu: 22’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
22.07.2020 14:46

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde 22'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini açıklandı.


Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde 22'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini açıklandı.

Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'teki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergâhının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 22'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/nHWY969etW

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 22, 2020



MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'teki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergâhının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 22'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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