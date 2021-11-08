Son dakika: MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 56 kişi ise gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 01 - 07 Kasım 2021 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 5,3 gram esrar, 3,45 gram metamfetamin, 2,3 gram eroin, 98 adet sentetik ecza maddesi, 3 bin 335 paket kaçak sigara, 330 paket elektronik sigara tütünü, 273 adet cep telefonu aksesuarı, 211 şişe kaçak içki, 13 kilogram kaçak tütün, 4 adet kaçak cep telefonu ve 2 adet oyun konsolu ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 39'ü kaçakçılık, 14'ü asayiş suçlarından, 2'si resmi belgede sahtecilik suçundan ve 1'i terör suçundan olmak üzere 56 şüpheli gözaltına alındı.