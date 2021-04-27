RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: MSB açıkladı: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!

SON DAKİKA: MSB açıkladı: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!
27.04.2021 12:59
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Son dakika haberine göre, MSB, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Pençe-Yıldırım operasyonunda kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Mustafa Çalım’ın şehit düştüğü noktada tespit edilen 1 PKK’lı terörist kaçamadan etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan daha sonra yapılan açıklamada ise 3 terörist daha etkisiz hale getirildi ve etkisiz hale getirilen terörörist sayısı 37 oldu.


Milli savunma Bakanlığı, P. Söz. Er Mustafa Çalım'ın şehit düştüğü noktada tespit edilen 1 PKK'lı terörist kaçamadan etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Pençe-Yıldırım operasyonunda kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Mustafa Çalım'ın şehit düştüğü noktada tespit edilen 1 PKK'lı terörist kaçamadan etkisiz hâle getirildi.

Etkisiz hâle getirilen PKK'lı teröristin yanında AK-47 piyade tüfeği, RPG-7 roketatar ve 2 adet mühimmatı da ele geçirildi.

Operasyonlar sırasında şehit düşen Kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan daha sonra yapılan açıklamada da "Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonunda bir mağaraya gizlenen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısı 37 oldu." ifadelerine yer verildi.

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