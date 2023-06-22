Haberler Haber Videoları SON DAKİKA: MSB açıkladı: Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA: MSB açıkladı: Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA: MSB açıkladı: Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
22.06.2023 13:17

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Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

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Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!

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