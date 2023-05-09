Haberler Haber Videoları Son dakika: MİT'ten Irak'ta PKK'ya nokta operasyon! Sözde özel güç havacılık birimi sorumlusu Gara'da öldürüldü

Son dakika: MİT'ten Irak'ta PKK'ya nokta operasyon! Sözde özel güç havacılık birimi sorumlusu Gara'da öldürüldü

Son dakika: MİT'ten Irak'ta PKK'ya nokta operasyon! Sözde özel güç havacılık birimi sorumlusu Gara'da öldürüldü
09.05.2023 11:10

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Son dakika haberleri... MİT, PKK/KCK'nın sözde özel güç havacılık birimi sorumlularından 'Deniz Bahri' kod adlı Tekin Okan'ı Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Son dakika haberleri... MİT, PKK/KCK'nın sözde özel güç havacılık birimi sorumlularından 'Deniz Bahri' kod adlı Tekin OkanIrak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Etkisiz hale getirilen teröristin 2018 yılında Şırnak şehir merkezine, 2021 yılının başlarında Diyarbakır ve Batman Havalimanına drone ile yapılan saldırıları yönettiği, saldırılarda kullanılan dronların projesini ve imalatını yaptığı tespit edildi. Geçmiş yıllarda Türkiye'de güvenlik güçlerine yönelik dron saldırıları düzenlemesi nedeniyle MİT tarafından hedef listesine dahil edildi.

SAHA AJANLARI FİZİKİ TAKİBE BAŞLADI
PKK/KCK tarafından Suriye'den ve Irak'tan, güvenlik güçlerine ve sınır illerine yönelik gerçekleştirilen eylemlerde Tekin Okan'ın geliştirdiği dronlar kullanıldı. Bölgedeki güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemde bulunan Okan, MİT'in saha ajanlarını devreye sokmasıyla takibe alındı. MİT'in saha ajanları, Tekin Okan'ın dronların imalatı ve yönetiminden sorumlu olduğu için Irak ve Suriye arasında sürekli hareket ettiği bilgilerini elde etti. Uzun süren takip faaliyeti sonrasında Irak ve Suriye arasındaki hareket rutinine MİT saha ajanları dahil oldu. MİT saha ajanları tarafından gelen güncel bilgiler neticesinde Irak/Gara'da gerçekleştirilen operasyon ile etkisiz hale getirildi.

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