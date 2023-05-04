SON DAKİKA: MİT'ten bir çizik daha: PKK'nın sözde eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş Gara'da öldürüldü

MİT, PKK/KCK Halk Savunma Merkezi (HSM) eğitim sorumlusu Cudi Engizek kod adlı Ahmet Gümüş'ü Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Bir dönem örgüt liderlerinden Murat Karayılan'ın da korumalığını yapan Cudi Gümüş, geçmiş yıllarda Türkiye'de güvenlik güçlerimize ait bir çok karakola yönelik eylemlere iştirak etmesi, örgüt mensuplarına uzman suikast eğitimleri vermesi, örgüt adına silah sistemleri geliştirme çalışmaları içerisinde yer alması nedeniyle MİT tarafından hedef listesine dahil edildi.

MİT'İN SAHA AJANLARI FİZİKİ TAKİBE BAŞLADI

Suriye'den, güvenlik güçlerimize ve sınır illerimize yönelik gerçekleştirilen eylem/tacizlerde yer alan örgüt mensuplarının yetiştirilmesi amacıyla PKK/KCK tarafından Suriye'de açılan eğitim kamplarının genel sorumlusu olarak belirlenen örgüt mensubunun, 2022 yılında, Irak'ta Apollo Akademiler Komutanlığı yönetiminde sorumlu olarak bulunduğunun öğrenilmesi üzerine alanda bulunan saha ajanları alarme edildi.

Gümüi, uzun süren takip faaliyeti sonrasında MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.

ÇOK SAYIDA EYLEMİN UYGULAYICISIYDI

Gümüş, 1999 yılında PKK/KCK'ya katılması sonrasında Türk güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı oldu.

1999-2007 yılları arasında Gabar, Besta, Herkol, Cudi ve Kato dağı bölgelerinde faaliyet yürüttü.

2008 yılında Suriye'ye geçiş yaparak, örgüt mensuplarına eğitimlerin verildiği suikast okullarının genel sorumlusu oldu. 2016 yılında Irak alanına geçen ve örgüt liderlerinden Murat Karayılan'ın korumalığını yapan Gümüş, 2022 yılı itibarıyla Irak'ta Apollo Akademiler Komutanlığı yönetiminde sorumlu olarak yer aldı.

PKK/Özel Güç bünyesinde faaliyet gösterdiği dönemde HSM eğitim sorumlusu olarak, örgüt mensuplarına silahlı eğitimlerin verildiği Mahir Akademileri'nin yöneticiliğini de yapan Gümüş, PKK/KCK'nın içerisinde profesyonel anlamda Yunanistan'da suikast eğitimi alan en iyi suikastçiler arasında sayılıyordu.

AYN EL ARAB'DA NOKTA OPERASYON

Son olarak büyükşehirlerdeki eylemlerin talimatını veren sözde askeri istihbarat sorumlusu Mazlum Karamok kod adlı Sabri Abdullah, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Ayn El Arab'da gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirilmişti.

MİT, Sabri Abdullah'ın harekat bölgelerindeki Türk askerlerine ve Türkiye'ye yönelik eylem organizasyonlarının yanı sıra örgüte muhalif şahısların etkisiz hale getirilmesi/kaçırılması, Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama ve silahlı eylem planlama/yönlendirme faaliyetlerini yönettiğini tespit etti.

Bunun üzerine, Sabri Abdullah etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dahil edildi.

MİT'İN SAHA AJANLARI FİZİKİ TAKİBE BAŞLADI

2018 yılında MİT'in gerçekleştirdiği operasyondan yaralı kurtulması üzerine PKK/YPG mensupları, Mazlum Karamok kodu korumak amacıyla öldüğü yönünde bilgi yaymaya başladı.

Abdullah'ın sağ olduğu ve sözde sorumlu olarak Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in talimatıyla MİT mensuplarına eylem hazırlığı yaptığı tespit edildi.

Faaliyetleri takibe alınan Abdullah, son olarak büyükşehirlerde gerçekleştirilecek eylemlerin planlanması ve organize edilmesi faaliyetlerini yönetiyordu. Bu kapsamda öncelikli hedef olarak belirlenen Sabri Abdullah, saha ajanları tarafından Ayn El Arab'da takibe alındı.

Mazlum Karamok kod adıyla örgütsel görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Ayn El Arab'da iken, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.