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Son dakika: MİT personelini ifşa davasında hapis cezası çıktı

Son dakika: MİT personelini ifşa davasında hapis cezası çıktı
09.09.2020 20:21

Son dakika haberleri... MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında tutuklu yargılanan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın 3 yıl 9 ay hapsine karar verildi. MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında yargılanan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun bütün suçlardan beraatine karar verildi.


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