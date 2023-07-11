Son dakika: Milliyetçi Hareket Partisi Grup Toplantısı! Genel Başkan Devlet Bahçeli'den İsveç'e PKK uyarısı

Son dakika haberi... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli, "TBMM 1 Ekim 2023 tarihine kadar çalışmalarına ara vermeden, kanun tekliflerini kabul ederek milletimizin beklentilerini karşılamak durumundayız. Depremin ağır sonuçları en aza indirilecektir. Depremin neden olduğu maliyetlerin yanında ekonomi faturası 104 milyar dolar düzeyindedir" dedi.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI MESAJI

"Hayat pahalılığı kaderimiz değildir" diyen Bahçeli, "MHP, işçinin, memurun, emeklinin, esnafın, çiftçinin, sanayicinin, bakıma muhtaç her insanımızın arkasındadır. 1 Temmuz'da tüm kamu görevlilerimizin maaşlarında toplu sözleşmeden kaynaklanan oranda toplam yüzde 17.55'lik zam ve seyyanen net 8077 liralık artış yapılacaktır. Gönül isterdi ki daha fazla olsun ancak bütçe imkanları bellidir. Emeklilerimizi yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır. MHP olarak teklifimiz şudur. 8077 liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır. Kıdem tazminatıyla ilgili düzenlemeler gözden geçirilmelidir." ifadelerini kullandı.

"İnsan, rasyonel dürtülerle ekonomik çıkarlar peşinde koşan bir varlık da değildir. Varsayalım ki ekonomi büyüdü, işsizlik azaldı. Rakam ve oranlar ekonomik aydınlığı müjdelerken bizim için her karanlık kampanya son bulmuş olacak mıdır?" diyen Bahçeli, "Dağ ne kadar yüksek olsa da üstünden bir yol geçecektir. Hiçbir saldırıya teslimimiz düşünülemeyecektir. MHP ne yapıyor diye soruyorlar ya... MHP birilerinin hayal hafsalasını alamayacağı işler yapıyor. Hedefleri doğrultusunda durmaksızın ilerliyor." açıklamasında bulundu.

"İSVEÇ PKK'NIN AVRUPA'DAKİ MAĞARASIDIR"

İsveç'in NATO üyeliği için yapılan görüşmelere değinen Bahçeli, "Bu ülkenin üyeliğine karşı Türkiye'nin haklı ve meşru itirazları vardır. İsveç'in, terörle arasına mesafe koymaktan ısrarla imtina ettikleri malumdur. Türkiye, dayatmaları sineye çekecek kabile devleti değildir." dedi.

Bahçeli, "Milli varlığımızı doğrudan tehdit eden, kanlı terör örgütlerine kucak açan, bunların terörist devşirmesine kendi başkentinde göz yuman bir ülkeyle bir güvenlik mimarisinin gölgesinde nasıl buluşacağız? Böylesi bir acizliğe nasıl göz yumacağız? Bunu nasıl hazmedeceğiz? Sadece ABD istiyor diye, F-16 ile ilgili tehdit var diye tamam mı diyeceğiz? İsveç, PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır. İsveç hükümeti bugüne kadarki köhne politikalarından 180 derece dönüş yaparsa, bizim diyeceğimiz bir şey yoktur. İsveç'in dolaylı yollardan NATO korumasına alındığı, ABD'nin Avrupa'daki ana üslerinden birisi olduğu meydandadır. NATO'nun da Türkiye'nin ahlaki ve hukuki tezlerini gözetmesi ihmali ve inkarı olmayan bir sorumluluğudur." açıklamasında bulundu.

"BİZİM İÇİN PKK NEYSE FETÖ DE ODUR"

NATO'nun FETÖ ihanetine sessiz kalmasına tepki gösteren Devlet Bahçeli, "Hala FETÖ'nün kripto damarının dip dalga içinde faaliyet içinde olduğunu bilmeyen duymayan kalmadı. Bizim için PKK neyse FETÖ de odur. 15 Temmuz 2016'da vatan kurtarılmıştır. Devlet kurtarılmıştır. NATO heyecanlı bir futbol müsabakasını seyreder gibi ihaneti seyretmiştir." dedi.

Bahçeli, "Tarihiyle barışık olmayan milletin geleceği olamaz. Tarih boyunca su uyusa da düşmanın uyuduğu görülmemiştir. Bugün ne yaşıyorsak, neyle sınanıyorsak biliniz ki 1. Dünya Savaşı'yla ilgilidir ve bu savaş bitmemiştir. Dünyadan Türk'ü çıkarın, boş bir küre boşuna dönen bir gezegen kalacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı imparatorluğunun varisi ve devamıdır. Türkiye Cumhuriyeti, ne kadar bizimse Osmanlı imparatorluğu da o kadar bizimdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne kadar milli bir kahramansa Osmanlı'nın tüm padişahları da milli ve kahramandır." ifadelerini kullandı.