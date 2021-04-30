RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Yıldırım Harekatı'nda yaralanan 2 askerimiz şehit oldu

SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Yıldırım Harekatı'nda yaralanan 2 askerimiz şehit oldu
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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Yıldırım Harekatı'nda 28 Nisan'da güdümlü tansavar silahı ile yapılan saldırıda yaralanan bir askerimiz ile 30 Nisan'da helikopterden iniş esnasında yaralanan bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı, 28 Nisan'da yapılan saldırıda yaralanan 2 askerin hastanede şehit olduğu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

TANKSAVAR SİLAHI İLE YARALANDI
"Irak'ın kuzeyinde icra edilen PENÇE YILDIRIM Harekâtı kapsamında 28 Nisan 2021 tarihinde güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırı neticesinde yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur.

HELİKOPTERDEN İNERKEN DÜŞTÜ
PENÇE YILDIRIM Harekâtı kapsamında icra edilen ikmal faaliyeti sırasında, 30 Nisan 2021 tarihinde helikopterden iniş esnasında bir kahraman silah arkadaşımız düşme sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur."

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