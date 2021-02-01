Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş "Türk-Rus Ortak Merkezi" açıklaması

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk-Rus Ortak Merkezi'nde görevli Türk general ile video konferans aracılığıyla görüşerek faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi. Bakan Akar, "Dileğimiz barış ve huzurun bölgeye hakim olmasıdır." dedi.