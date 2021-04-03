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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Şırnak'ta 1995 rakımlı Namaz Dağı'nda incelemelerde bulundu

SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Şırnak'ta 1995 rakımlı Namaz Dağı'nda incelemelerde bulundu
03.04.2021 13:33
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Sizin başınız benim dayım...
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Akar ve komutanlar 1995...
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Hüklya Avşar'dan bomba...
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Son dakika haberleri... Dün Türkiye'nin en batısında bulunan Çanakkale'ye bağlı Gökçeada'da "Rüzgar Alayı" olarak bilinen komando birliğinde inceleme ve denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ile Şırnak'taki 1995 rakımlı Namaz Dağı'nda terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi. Akar ve komutanlar, 23. Piyade Tümen Komutanlığı Harekat Merkezi'nde, sınır hattı ve ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla toplantı yaptı.


Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ile Şırnak'taki 1995 rakımlı Namaz Dağı'nda terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi. Akar ve komutanlar, 23. Piyade Tümen Komutanlığı Harekat Merkezi'nde, sınır hattı ve ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla toplantı yaptı.
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