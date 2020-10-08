Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İtalya'ya gidiyor

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere bugün İtalya'ya gidiyor. Bakan Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüşecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüşecek. Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere bugün İtalya'ya gidiyor.



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İtalya Savunma Bakanı Guerini ile bir araya gelecek Bakan Akar'ın ziyareti, Doğu Akdeniz ve Libya'da önemli gelişmelerin yaşandığı bir döneme denk gelmesi bakımından önem taşıyor.

