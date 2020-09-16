Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan A Haber'de önemli açıklamalar

16.09.2020 23:50

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber'de canlı yayınlanan Memleket Meselesi programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Eğitimde uygulanacak olan 2+5 formülüne ilişkin bilgiler veren Selçuk öğrencilerin hangi gün okula gideceğini de açıkladı. Selçuk 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin bütün müfredatten sorumlu olacaklarını da açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber'de canlı yayınlanan Memleket Meselesi programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Eğitimde uygulanacak olan 2+5 formülüne ilişkin bilgiler veren Selçuk öğrencilerin hangi gün okula gideceğini de açıkladı. Selçuk 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin bütün müfredatten sorumlu olacaklarını da açıkladı.