SON DAKİKA! Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı

Son dakika haberine göre geçtiğimiz gün milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gözaltına alındı. Gözaltına alınma olayı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptığı açıklamada, "Anayasaya göre milletvekilliği kesin hüküm ile sona ermiş ve milletvekili sıfatı taşımayan bir kişinin Meclis'i eylem alanı olarak kullanmaya kalkması kabul edilemez. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği, hukuk dâhilinde yapılır ve yapılmıştır." dedi.

Hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin Genel Kurulda okunmasının ardından milletvekilliği düşen ve Meclis'te eylem yapan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı.

Gergerlioğlu, TBMM Genel Kurulu'nda 17 Mart Çarşamba günü gerçekleşen birleşimde, hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunmasının ve milletvekilliğinin düşmesinin ardından ilk olarak HDP milletvekilleriyle birlikte TBMM Genel Kurulunda oturma eylemi başlatmıştı. Burada yaklaşık 3,5 saat bekleyen Gergerlioğlu ve beraberindeki milletvekilleri, daha sonra salondan ayrılarak, partinin Meclis'teki grup odasına geçmişti.

Milletvekilliğinin düşmesi nedeniyle protesto amacıyla Meclis'ten ayrılmayan ve 4 gündür HDP'nin Meclis'teki grup odasında bekleyen Gergerlioğlu gözaltına alındı.

MECLİS BAŞKANI ŞENTOP'TAN İLK AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gergerlioğlu'nun gözaltına alınması olayı sonrası bir açıklama yaptı. Şentop; "Anayasaya göre milletvekilliği kesin hüküm ile sona ermiş ve milletvekili sıfatı taşımayan bir kişinin Meclis'i eylem alanı olarak kullanmaya kalkması kabul edilemez. Tamamen Anayasa ve TBMM İçtüzüğü hükümlerinin gereği olarak yapılan bir işleme karşı TBMM çatısı altında bir eylemin devamına ve Meclis'in terörize edilmeye çalışılmasına müsaade edilmeyeceği bilinmelidir. Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM'yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği, hukuk dâhilinde yapılır ve yapılmıştır." dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'nda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunarak bilgiye sunuldu. Anayasa gereğince, Genel Kurul'da okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü.

HDP'nin milletvekili sayısı 56'dan 55'e indi.



HDP'li Gergerlioğlu, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Gergerlioğlu'nun cezası, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.



HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, tezkere okunmadan önce yaptığı açıklamada, "Ömer Faruk Gergerlioğlu, halkın iradesidir. Hakikati savunduğu için cezalandırılmakta ve milletvekilliği düşürülmeye çalışılmaktadır. Daha Anayasa Mahkemesi dahi kararını vermeden bu telaşınız nedir Suç işliyorsunuz. Biz vekilimizin yanındayız" dedi.