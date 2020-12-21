Son dakika: Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven'e terör soruşturması kapsamında 22 yıl 3 ay hapis cezası

Son dakika haberine göre Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Güven hakkında ayrıca tutuklanma kararı da verildi.

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven, terör soruşturması kapsamında Diyarbakır'da yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

HDP'li Güven, Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, cezası Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince onanmıştı.

TBMM Genel Kurulunda, Güven hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.

Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Güven'in milletvekilliği düşmüştü.

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