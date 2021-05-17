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Son dakika: Millet İttifakı HDP'ye hangi bakanlıkları verecek? Gözler Akşener ve Kılıçdaroğlu'nda

Son dakika: Millet İttifakı HDP'ye hangi bakanlıkları verecek? Gözler Akşener ve Kılıçdaroğlu'nda
17.05.2021 13:25
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HDP'nin müttefiki CHP'li Dursun Çiçek, son zamanlarda muhalefet yandaşı gazeteciler tarafından sıkça dile getirilen bir projeyi televizyonda açıkça anlattı. Bunun üzerine CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’de "HDP’liler neden bakanlık yapmasın?" diyerek iktidar olmaları halinde HDP’lilere bakanlık verebileceklerini söyledi. Peki; HDP'ye hangi bakanlıkları verecek? Kirli pazarlıkta ne planlanıyor? Perde arkası ne? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.


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