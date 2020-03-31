Son dakika: MHP'li Cemal Enginyurt'tan Milli Dayanışma Kampanyası'nı provoke eden Akşener ve İnce'ye sert tepki

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çığ gibi büyüdü, toplumun her kesiminden milyonlarca lira bağış yağdı. Fakat CHP ve İP'li bazı isimler kampanyayı provoke etme derdine düştü. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, kampanyayı provoke edenlere sert tepki gösterdi.
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik kabine sonrası Milli Dayanışma Kampanyası'nın başladığını duyurmuş ve 7 aylık maaşını bağışlamıştı. Erdoğan'ın başlattığı kampanya sonrası destek çığ gibi büyüdü, milyonlarca lira yardım toplandı. Fakat özellikle CHP ve İP'li bazı isimler, kampanyayı provoke etme peşine düştü. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, kampanyayı provoke edenlere sert tepki gösterdi.
Enginyurt'un A Haber canlı yayınındaki açıklamaları şöyle:
Öncelikli olarak "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek kampanyayı başlatan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve kampanyaya destek veren MHP Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye çok teşekkür ediyorum. Bu kampanya, birilerini söylediği gibi devletin muhtaç olduğu bir kampanya değildir. Bu kampanya, Allah Resulü'nün "Komşusu aç iken karnı tok yatan bizden değildir. Birimizin derdi, hepimizin derdidir" anlayışını hissedenlerin inanç, kardeşlik, birlik ve dayanışma kampanyasıdır. Bunu anlamak için Allah Resulü'nü anlamak gerekir. İslam, ahlak ve insani ölçüleri yüreklerde hissetmek gerekir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız bunu yüreğinde hissederek böyle bir kampanyayı başlattı.
SEN NE YAPTIN AKŞENER?
Ama görüyoruz ki birileri "zırnık yok" diyerek kampanyayı karalamaya, küçümsemeye ve lekememeye gayret gösteriyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener diyor ki "Sayın Cumhurbaşkanı Katar'dan getirdiği uçağı bağışlasın". Sayın Akşener, yazıklar olsun! O uçak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uçağı. Şahsi değil. Sayın Cumhurbaşkanı 7 maaşını bağışlayarak gereğini yapmıştır. Peki sen ne yaptın Sayın Akşener? "Efendim İBB'ye, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yardım ettim" bu mu? Bunu yaparak mı Sayın Cumhurbaşkanını eleştiriyorsun?
CHP'Lİ ADIGÜZEL'E TEPKİ: YAZIKLAR OLSUN
Yine kendine gazeteci diyen birisi çıkmış diyor ki "Sayın Bahçeli KYK'lıları atıldı, onların maaşları 48 aydır devlette. Onlar böyle bağış yaptı. Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz" diyor. Yazıklar olsun. Bunu KYK'lılara bağlamak, bundan faydalanmaya çalışmak insafsızlık ve izansızlıktır. Maalesef bunların sayısı her geçen gün artmaya başladı. Bugün Ordu CHP MV Mustafa Adıgüzel, sayfasından bir açıklama yapıyor ve diyor ki "AK Parti kampanyaya kendi hesap numarasını veriyor" yazıklar olsun Adıgüzel sana. Bu nasıl bir zihniyet?
İNCE DENEN ZAVALLI
Hele Muharrem İnce denen zavallı hakaret üstüne hakaret ediyor. "Devlet bağış toplamaz" diyor. Muharrem İnce, devlet bağış toplamıyor! Olan, olmayana vermek için bir yardım kampanyası düzenliyor. Olmayandan kimsenin bir şey istediği yok. Hele Muharrem İnce, senin tek kuruşun haram zıkkım olsun! İsteyen yok zaten. Ama nedir bu telaşınız? Nedir bu düşmanlığınız, kininiz, nefretiniz? Bir yardım kampanyasını bile siyasi malzeme yapacak kadar çığırdan çıkmış olanlara tavsiyem şudur: Türk Milleti birlik, beraberlik ve dayanışma hasreti içerisindeyken ve Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın liderim Devlet Bahçeli böyle bir kampanyanın Türkiye için faydalı olacağını görüp kampanyayı başlatmışken, bu kin, bu nefret neye yarıyor, kime hizmet ediyor?
ABD'de bir sanatçı çıkıp Türkiye'ye yardım ediyor. Ama CHP'liler, İYİ Partililer devletine hakaret ediyor. Türkiye, İtalya'ya, İspanya'ya da yardım ediyor. Fransa da bağış kampanyası başlattı. Dünyanın en ünlü sporcuları, sanatçıları bulundukları ülkelerde yardım ediyorlar. Barcelonalı futbolcular maaşlarının yüzde 70'ini bağışladılar. Bu acziyet mi? Fakirlik mi? Hayır. Bu insanlık. Ama maalesef bu insanlık bazılarında hiç olmadı, olmayacak gibi görünüyor..
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.