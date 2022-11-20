Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Samsun'da önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... MHP Lideri Devlet Bahçeli Aday Belli Karar Net mitingi kapsamında Samsun'da önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, 6'lı masanın henüz aday çıkaramamasını eleştirerek "Her birinde gizli ajanda var" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun borsa yalanına da tepki gösteren Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun yolu namertlik yoludur." şeklinde konuştu. Dün gece başlayan Pençe - Kılıç Hava Harekatı'na desteğini de bildiren Bahçeli, "Vakit, dökülen kanların hesabını damla damla sorma vaktidir" dedi. Öte yandan İstiklal Caddesi patlaması üzerinden algı operasyonları yapan CHP ve İYİ Parti'ye de tepki gösteren Bahçeli, "PKK'yı korkutmamak için milletimize hakaret etmekten çekinmiyorlar" diye konuştu.