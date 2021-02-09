Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den o isimlere hodri meydan: Bu milleti karanlığa çekemezsiniz

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, "Demokrasi dışı arayışlara heves edenler, dış güçlerden namertçe medet umanlar; Alayınızı uyarıyorum; Girdiğiniz yol uçurum. Bu milleti karanlığa çekemezsiniz. Yaparız diyen varsa hodri meydan, mücadeleye son nefesimize kadar varız." dedi. Bahçeli, "CHP ile HDP arasındaki görüşme trafiği gözümüzden kaçmamıştır. Basın toplantısı CHP kurnazlığı nedeniyle yapılmamıştır. CHP Genel Başkanı, HDP'ye karşı siyasi koronadan dolayı sosyal mesafe koymuştur. Bu ne yaman çelişkidir. İçeride can ciğer, dışarıda ne sen tanı beni ne ben seni. CHP ile HDP kimi kandıracaklarını zannediyorlar?" açıklamasında bulundu.