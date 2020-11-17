SON DAKİKA: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e tepki göstererek, "Biz vatan toprağını ziyaret için Yunanistan'dan mı izin alacaktık? Borrell'den mi vize isteyecektik?" dedi. Millet İttifakı'nın gizli anayasa taslağına sert tepki gösteren, Bahçeli, "Kemal Kılıçdaroğlu itiraf etsin, 2 Haziran 2018'de Millet İttifakı olarak çalışma yaptık, İbrahim Kaboğlu vardı, mutabakat metni elimizde dedi mi demedi mi? Bir millete korkaklardan, günahkarlardan fayda gelmez. Türklüğü anayasadan çıkaracak bir kokuşmuş anasının karnından doğmamıştır." ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.



MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Öncelikle İbrahim Metin ile Prof. Dr. Mithat Melen'in vefatlarından duyduğum üzüntüyü belirtmek istiyorum. Sevenlerine baş sağlığı dileklerimi iletiyorum.





KIBRIS TÜRKTÜR

Bize göre Türksüz Kıbrıs çatlamış toprak, çökmüş bina, kanı çekilmiş damardır. Kıbrıs coğrafyasının mayası Türklük'tür. 37 yıllık tarihi kucaklayıp bugünlere gelen Kıbrıs nice zorluklara direnmiştir. Ezelden beri hür yaşamış Türk milleti ebede kadar da bu onurunu korumaya yaşatmaya kanıyla ant içmiştir.

Kıbrıs Türktür, Türk yurdudur. Mücadele yıllarının ateş hattından çıkıp bugünlere gelen Mehmetçiklere uzun ömürler diliyorum.

İlk turu 11 Ekim 2020 ikinci turu 18 Ekim 2020'de yapılan KKTC cumhurbaşkanlığı seçiminde, Kıbrıs Türklüğü'nün takdir ve teveccühü ile Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı kutluyorum.

Değerli milletvekilleri Kıbrıs bizim için milli bir meseledir. Tavizi olmaz, dönüşü olmaz. Kıbrıs'ın Türk kalması namus konusudur. Kıbrıs Türklüğü yok sayılamaz, varlık hakları yokuşa sürülemez. Kıbrıs Türklüğü imha ve inkar edilemez.

Uluslararası toplumun Kıbrıs Türklüğünü görmezden gelmesi, üç maymunu oynaması sakat ve yanlıştır.

Her seferinde adil ve kalıcı barışın önüne taş koyan Rumlar olmuştur.

Yeni bir dönemden neden huzursuzluk duyulmakta? Mazisi karanlık olan hedefleri tanımayız.

YUNANİSTAN AB'YE MARAŞ TEPKİSİ: SİZDEN Mİ İZİN ALACAKTIK?

Uluslararası toplumun Kıbrıs Türklüğünü görmemesi yanlış bir davranıştır. 46 yıldır hayalet şehir olan Maraş'ın çok yerinde bir kararla sahil kesiminin açılması, konuya muhatap çevrelerin tepkisini çekmiştir. Rahatsız olanların sicilini incelediğinizde isabetli bir iş yapıldığı görülecektir. Biz Yunanistan'dan mı izin alacaktık. 46 yıldır kilitli olan Maraş'ta piknik yapmak için üzüntüsünü paylaşan Borrell'den mi izin isteyecektik. Bu şahsın Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne, BM konseyinin çözümü dışında alternatif yoktur sözlerini ciddiye mi alalım.

MESELENİN ÖZÜ BU KADAR BASİTTİR

Ne zamandan beri BM güvenlik konseyi Türk milletinin iradesinin üstüne çıkmıştır. Adada yaşayan halklar bellidir. O halde AB kaşıntısı ileri sürdüğü bahanelerin asıl gayesi nasıl yorumlanmalıdır. Mülkiye haklarına aynen riayet edilmesinden niye huzursuzluk duyulmaktadır. Asıl hedef ölümü gösterip sıtmaya razı göstermektir. Türkiye olmadan Kıbrıs olmadan Doğu Akdeniz'de atılacak her adım barış arayışlarını yıkacaktır. Meselenin özü bu kadar basittir.

'UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ'

Mazisi karanlık hedefleri tanımayız. Geçmişte yaşananlar malumunuzdur. 1955 yılında kurulan terör örgütün soydaşlarımızın kanını nasıl oluk oluk akıttığı milli vicdanda hala mahfuzdur. Unutmadık unutturmayacağız.

Rumlar 21 Aralık 1963'ten itibaren Kıbrıs Türklüğünü hedef alan saldırılarını arttırmışlardır.

20 Temmuz 1974 Barış Harekatı hayat hakları gasbedilen Kıbrıs Tüklüğüne anavatan Türkiye'den barış eli olarak tarihe geçmiştir. 1977 yılından itibaren fedaralizm çalışmaları yapılmıştır.

52 yıllık çalışmalar çözüm getirmemiştir. Kıbrıs Türklüğünün yapıcı tavrına rağmen her seferinde uzlaşmadan kaçan Rumlar olmuştur.

Çözüm sokaklarda dolaşmaya başlayan sözde sivil itaatsiz eylemleri için zemin yoklayan Rum sevdalısı Akıncı gibi vatandan toprak vererek olamayacaktır. Çözüm bir tarafın boyun eğmesiyle gerçekleşmeyecektir. Egemen ve eşitlik temelinde iki devletli çözüm yegane yoldur.





Kemal Kılıçdaroğlu itiraf etsin, 2 Haziran 2018'de Millet İttifakı olarak çalışma yaptık, İbrahim kaboğlu vardı, mutabakat metni elimizde dedi mi demedi mi?

"TÜRKİYE YOZLAZMIŞ BİR MUHALEFETİN SANCISINI YAŞAMAKTADIR"

Türk siyaseti kendi ülkesine yabancılaşmış, yozlaşmış bir muhalefetin sancısını yaşamaktadır. Bu nedenle bunlara zillet dememiz yadırganmamalıdır. Kırık dökük yabancı dili ile açılış konuşması yapmış. Türkiye'yi şikayet etmiştir.

BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GETİRİLMELİDİR

Çocuklara bölücülük aşılanmaya çalışılmıştır. Küçükçekmece'deki park olayının hesabı mutlaka sorulmalı, burunlarından fitil fitil getirilmelidir. CHP bu kadar mı tarihi köklerinden kopmuştur. Bu ayıplı Kılıçdaroğlu nereye doğru koşuyor?





İYİ Parti, Saadet Partisi, CHP ve HDP'nin anayasa çalışması yaptıkları ortaya çıkmıştır. İP beklendiği gibi reddetmişlerdir. Meskun masaya kimler oturdu? O oturmadı, bu oturmadı, ihanet metnini o halde kim hazırladı, sokağa kim bıraktı? Federal yönetim hedefini, Atatürk'ün anayasadan çıkarılmasını kim izah edecek? Kılıçdaroğlu hayreti falan bıraksın.







ANASININ KARNINDAN DOĞMAMIŞTIR

Kılıçdaroğlu itiraf etsin. 2 Haziran 2018'de Millet İttifakı olarak çalışma yaptık, İbrahim Kaboğlu vardı, mutabakat metni elimizde dedi mi, demedi mi? MHP'ye yapılan okyanus ötesi operasyon şu günlerde sanıyorum daha da netleşmiştir. Bir millete korkaklardan, günahkarlardan fayda gelmez. Türklüğü anayasadan çıkaracak bir kokuşmuş anasının karnından doğmamıştır. Hodrimeydan! Her kim istiyorsa bedenimize toprağa gömmelidir. Susanları korkak sanmasınlar, sabredenleri çantada keklik görmesinler.

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