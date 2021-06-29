Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu derhal özür dilemek mecburiyetindedir

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. "Sınavdan bir gün önce maksatlı bir haber servis edilmişti. Niyeti kötü bazı gazeteler ve sosyal medya hesapları bu yalanı körüklediler. Doğruluğunu-yanlışlığını analiz etmeden devreye giren CHP Genel Başkanı Twitter mesajıyla gençlerimizi galeyana getirmek için meydana çıktı. Kılıçdaroğlu kendisini rezil etti. Yalan makinesi tekledi, su kaynattı." diyen Bahçeli, "Bunu haber yapan haber siteleri özür dilemiştir ama Kılıçdaroğlu'ndan hala özür gelmemiştir. Derhal özür dilemek mecburiyetindedir." şeklinde konuştu. ABD'de "Türk demokrasi projesi" adıyla kurulan platforma tepki gösteren Bahçeli, "At hırsızı Dalton, alarma geçmenin vakti geldi diyerek kimlere sinyal vermektedir? Kılıçdaroğlu'na yeni bir talimat listesi mi dayatılıyor? Yeni kaos planları mı hazırlayacaksınız? Hodri meydan haydi geçin alarma, geçtiğiniz anda yerin yedi kat altına alarm vere vere geçmeyi de göze alın." dedi.

"Geride bıraktığımız hafta sonu sayıları 2,5 milyona ulaşan kardeşimizin gelecekleri için ter döktüğü TYT üç etap halinde gerçekleşmiştir. Dileğin gençlerin dilediği üniversitelere girmesidir. Yükseköğrenim kurumları sınavından arzulanan sonucu alamamak da dünyanın sonu değildir. Üniversite sınavıyla hayatın asıl ve zorlu taraflarını anlamak, kavramak hiç kuşku yok ki yanlıştır. Evladımızın hayatlarını 2 günlük sınava mahkum etmenin adil yanı bize göre yoktur. Yürürlükteki sınav sistemi yeni baştan ele alınmalı, okulöncesi ile eğitim-öğretim modeliyle üniversite eğitimi sınavsız olmalı.





Çoktan seçmeli test sorularıyla Türk gençliğinin karakter ve kabiliyetini değerlendiremeyiz. İlk öğretim ve orta öğretimde, uygulanacak müfredat ile orta öğretim başarısını, olgunlaşma sınavını esas alan, fırsat eşitliğini gözeten sınavsız geçiş sistemi uygulanmalıdır. Gençlerimizi sınavdan sınava sokarak geleceğin kilitlerini açamayız. Artık üniversite sınavlarına neşter vurmanın zamanı gelmiştir. Herkes Z kuşağından bahsediyor ancak sınav kuyusundan nasıl çıkacağını kimse mesele etmiyor.

GELİN BU SINAVI KALDIRALIM

İstemek kolaydır, peki bizler ne yapıyoruz, hangi yaraya merhem olabiliyoruz? Sevgili gençleri kuru kuruya değil böylelikle vefamızı gösterebiliyoruz. Siyasi muhataplarımıza çağrımdır, gelin bu sınavları kaldıralım. Eğitim ve öğretimde imkan ve fırsat eşitliği sağlanarak bütün evlatlarımız ilgileri doğrultusunda hayata hazırlanmalıdır.





KATARLI GENÇLERİN SINAVSIZ TIP OKUYACAĞI İDDİASI

Gençlerimizin hassasiyetleriyle oynayan siyasetçileri gördükçe kahroluyoruz. Sınavdan bir gün önce maksatlı bir haber servis edilmişti. Niyeti kötü bazı gazeteler ve sosyal medya hesapları bu yalanı körüklediler. Doğruluğunu-yanlışlığını analiz etmeden devreye giren CHP Genel Başkanı Twitter mesajıyla gençlerimizi galeyana getirmek için meydana çıktı. Kılıçdaroğlu kendisini rezil etti. Yalan makinesi tekledi, su kaynattı.

Türkiye ile Katar arasında askeri alanda eğitim, teknik ve bilimsel işbirliği anlaşmaları 27 Mayıs tarihinde imzalanmıştı. Doha'da imzalanan Türkiye ile Katar arasında askeri sağlık alanında eğitim ve işbirliği protokolü askeri personelin Türkiye'de eğitim alması kararlaştırılmıştır. Katarlı gençlerin sınavsız tıp okumaları gerçek dışıydı. Bunu haber yapan haber siteleri özür dilemiştir ama Kılıçdaroğlu'ndan hala özür gelmemiştir. Derhal özür dilemek mecburiyetindedir.





KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI

'Bahçeli'yi çok zaman muhatap alayı doğru bulmam diyor. Senin muhataplarını biliyorum, sana acıyorum. İşin doğrusu bunu hak ettiğimi düşünmüyorum, Sayın Kılıçdaroğlu vazgeç bu dilden. Bize diyor ki, 'Süleyman Şah Türbesi'nin kaçırılmasını alkışladın.' Neler neler söylediğimi sen bilsen ne yazar, bilmesen ne yazar. Kılıçdaroğlu'na açık bir teklif sunuyorum; kendisini kim zincire vurmuşsa korkmasın bize itiraf etsin, telgraf çeksin, ulak göndersin. İmdat diyorsa elinden tutalım yeter ki girdaptan çıkabilsin. Borcu varsa ödeyelim, fidye istiyorlarsa ödeyelim. Yazık oluyor kendisine. Göz göre göre kürek mahkumuna dönüyor. Boş boş konuşmaktan vazgeç, bize derdini söyle ki şifa olalım.

GAZİ YUSUF YAYLA MESAJI

Atalarımız ne güzel söylemiş, ak koyun ak bacağından, kara koyun kara bacağından asılır. Eğri değiliz, eğilenlerden değiliz, hak yolundayız, hakkın yanındayız. Biz doğru ve dürüst olmaktan korkmuyoruz. MHP, işte böyledir. Milletimiz adına doğruyu söyleriz, haklı davamızı savunuruz. Herkes sussa bile biz sonuna kadar konuşuruz. Sonunu hesap ederek vatan müdafaası olamaz.

Bir kahraman düşünün, bir el bombasını bacaklarının arasında patlayan kahramanı düşünün. Arkadaşları zarar görmesin diye bacakları kopan evladı bir hayalinizde canlandırınız. Silah arkadaşlarını arkalayan bu kahramanımız Uzman Çav. Yusuf Yayla'dır. Onun alnından öpmek manevi borcumuzdur.

Teröriste methiye düzen baba nerede, kahraman evladıyla iftihar eden baba nerede? Bunu her insanımız görecek, hakkı da teslim edecektir. Teröristlere övgüler düzenler nasılsınız, iyi misiniz? Yusuf için üzüntülerinizi paylaşacak mısınız? Yusuflar bizimdir, şehitler bizimdir, gaziler bizimdir.

Artık dağda, ovada yuvalanan hainlerin kökünü kazımak şarttır. Erbil'den Süleymaniye'ye uzanan ikinci kuşakta sıkışmıştır. Yedi düvel karşımızda hizalansa da Türkiye bu terör husumetinin üzerinden gelecektir. Yerli ve yabancı terör muhitleri asla başaramayacaktır. Türkiye'yi deviremeyeceklerdir.

BİRLEŞİK KRALLIK RAPORU

16 Mart tarihinde Birleşik Krallık hükümeti, 114 sayfalık bir rapor yayınlamış, rapora Boris Johnson önsöz yazmıştır. Bu rapor parlamentoya da sunulmuştur. Birleşik Krallık politikası daha düne kadar kurallara dayalı sistemi korumaya özen göstermiştir. Mevcut statükonun korunmasının mümkün olmadığı vurgulanmıştır. Yeni dünyanın inşası ifade edilmiştir.

Hükümetin raporu ile yeni Atlantik şartını yorumlamak bizi doğru tahlillere götürecektir. Dünyada güç blokları arasında gerilim yoğunlaşırken, çok kutuplu dünyanın siyasal dizaynı da ülkemiz aleyhine cereyan etmektedir.

"AB İLE İLİŞKİLER KİLİTLENMİŞTİR"

Üçer aylık periyotlarla gerçekleşen Avrupa liderler zirvesi Brüksel'de yapılmıştır. Türkiye yine ihmal edilmiştir. Beklentileri karşılamaktan uzaktır. AB'nin hala kendi sahasında top çevirmesi akıl tutulmasıdır. Türkiye'nin tam üyelik hedefine hiçbir atıf yoktur. AB'nin ülkemizin Doğu Akdeniz'de yaptırımların hayata geçirileceği tehdittir. Anlaşılan AB ile ilişkiler düğümlenmiştir.

Kılıçdaroğlu Suriyeli göçmenleri yurtlarına göndermek için ihtiyaç duyulan finansman için AB'den kendisine söz verildiğini söylemiştir. Bu nasıl bir sözdür, hangi yetkiyle alınmıştır? Kılıçdaroğlu'nun söz almasını nasıl yorumlamak lazımdır? Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesini Güney Kıbrıs'a terk eden AB dürüst değildir, adil değildir. Türkiye'nin aleyhine çalışmaktadır, işbirlikçisi de zillet ittifakıdır. Dünya AB'den ibaret değildir. Kendi yol haritamızı kendimiz çizeriz. Ankara kriterleriyle insanlık aleminde biz de varız demeyi sürdürürüz.

ABD'DE KURULAN PLATFORMA TEPKİ

ABD'de Türk demokrasi projesi adıyla yeni bir düşman kamp kurulmuştur. Tüm Türkiye muhalifleri demokrasi mücadelesinde buluşmuştur. Hayret etmemek elde değildir. Bu projenin adında Türk ifadesinin olması skandaldır.

Partizan değillermiş ama şerefsiz oldukları ayan beyan ortadadır. Dalton diye tanımladığımız Bolton ise şizofren belirtileri göstermiştir. Bunlar Türkiye'ye demokrasi getirecekmiş. Kılıçdaroğlu ise yaptığı konuşmada Türkiye'ye demokrasi getireceğini ifade etmiştir. At hırsızı Dalton, alarma geçmenin vakti geldi diyerek kimlere sinyal vermektedir? Kılıçdaroğlu'na yeni bir talimat listesi mi dayatılıyor? Yeni kaos planları mı hazırlayacaksınız? Hodri meydan haydi geçin alarma, geçtiğiniz anda yerin yedi kat altına alarm vere vere geçmeyi de göze alın.

Seçimlerin öne alınma taleplerini İP Başkanı'nın Rize provokasyonu, İzmir'de yaşanan cinayeti, FETÖ görünümüyle başını kaldıran Dalton ve ekibinin ara unsur olduğunu görüyoruz. Türk siyasetine sürülmek istenen lekeleri bu kapsamda ele alıyor, Türkiye'nin psikolojik harekata maruz kaldığını düşünüyoruz.





İç ve dış tehditlere karşı en büyük güvencemiz devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne sahip çıkacak dayanışma ruhudur. Yönetim reformu ise 16 Nisan 2017'de kabul edilen Türk tipi başkanlık modelidir.

BAŞKANLIK SİSTEMİ AÇIKLAMASI

9 Temmuz 2021 tarihi ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 3 yılı geride kalacaktır. Dünya siyaset tarihinde kansız, kavgasız, kargaşasız bir sistem değişikliği nadiren görülmüştür. Türkiye bunu başarmıştır. Türk tipi başkanlık sistemi ülkemizin demokratik gücünü teyit etmiştir. Yeni hükümet sistemi refah, bereket ve bolluk demektir. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi arayışları israftır, izansızlıktır.

Algı oyunlarına ve aldatma kampanyalarına itibar edecek kimse kalmamıştır. Başkanlık sisteminde başkanın partisiz olması gerektiğini söylemek ile parlamenter sistemde başbakanın partisiz olması gerektiğini söylemek aynıdır. Milleti yanıltarak siyaset yapamayacaklarını zillete düşenlerin çok iyi anlamalarında sonsuz yararlar olacaktır. Zillet ittifakı cumhurbaşkanını TBMM'nin seçmesi için hazırlık yapmaktadır. Bunların iktidara gelmeleri hayal ötesi bir beklentidir.

İP'in görüşüne göre sistemi güçlendirme adına koalisyon protokolü öngörülmüştür. Daha önce de seçim kanunlarında koalisyon protokolü önerilmiştir.

KANAL İSTANBUL SÖZLERİ

Kanal İstanbul projesini samimiyetle destekliyoruz. Bu proje Türkiye ve İstanbul'a güç katacaktır. Yapılanı yıkmak cinayettir, varsa gücün, varsa zekan daha iyisini yaparsın. Dostları tarafından kulağına fısıldanan yalan yanlış bilgilerle çarkı dönen birine bu devletin yönetimi teslim edilemez.

Kılıçdaroğlu bir tarafta öfkenin ve intikamın duygusunun olmadığı bir ülkede yaşamak istediğini söylüyor, diğer tarafta iktidar kesimiyle selamı sabahı kesmesini söylüyor. Onlar duracak biz koşacağız, onlar gerileyecek bir ilerleyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'ni yeni bir anayasayla taçlandırıp geleceğe taşıyacağız.