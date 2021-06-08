Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. HDP'ye yeniden açılan kapatma davasına dikkat çeken Bahçeli, "HDP'nin kapatılması kaydının silinmesi hepimizin namus borcudur." dedi. Ahmet Şık'ın "Bu devlet katildir, yıkılmalıdır" şeklindeki skandal sözlerini işaret eden MHP lideri, "Dokunulmazlığı kaldırılıp yargıya teslim edilmeli. Yeri Meclis değil demir parmaklıklardır. Bu aşağılık tiplere tahammül edemeyiz. Bu bölücünün layık olduğu yer demir parmaklıklar arkasıdır." şeklinde konuştu.