Haberler Video Haber Videoları Son dakika: MHP lideri <a href="/index/devlet-bahceli?type=2" class="" rel="tag">Devlet Bahçeli</a>: <a href="/index/hdp?type=2" class="" rel="tag">HDP</a>'nin kapatılması kaydının silinmesi hepimizin namus borcudur

Son dakika: MHP lideri : 'nin kapatılması kaydının silinmesi hepimizin namus borcudur

Devlet Bahçeli: 'nin kapatılması kaydının silinmesi hepimizin namus borcudur" />
08.06.2021 11:40
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Son dakikine göre MHP Genel Başkanı , partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 'ye yeniden açılan kapatma davasına dikkat çeken Bahçeli, "'nin kapatılması kaydının silinmesi hepimizin namus borcudur." dedi. Ahmet Şık'ın "Bu devlet katildir, yıkılmalıdır" şeklindeki skandal sözlerini işaret eden MHP lideri, "Dokunulmazlığı kaldırılıp yargıya teslim edilmeli. Yeri Meclis değil demir parmaklıklardır. Bu aşağılık tiplere tahammül edemeyiz. Bu bölücünün layık olduğu yer demir parmaklıklar arkasıdır." şeklinde konuştu.


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