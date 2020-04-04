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Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Merhum Türkeş'in Anıtmezarına ziyaret

Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Merhum Türkeş'in Anıtmezarına ziyaret

04.04.2020 16:00

Son dakika haberi... Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in, vefatının 23. yılında Anıtmezarını ziyaret etti.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Merhum Türkeş'in kabrinde tören yapılmazken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ziyareti ile ilgili görseller MHP Genel Merkezi tarafından paylaşıldı.



Bahçeli, merhum Türkeş'in kabrini ziyaretinde dua etti. Bahçeli daha sonra kabre kırmızı ve beyaz karanfiller bırakmasının ardından çiçekleri suladı.

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