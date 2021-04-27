SON DAKİKA! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli konuşmasının başında terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonla ilgili olarak "Terör örgütleriyle görülecek hesabımız vardır." dedi. Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak "soykırım" ifadesini kullanmasına sert sözlerle tepki gösteren Bahçeli, "Türk milleti nezdinde hükümsüzdür" dedi. Biden hakkında "Ermeni lobilerinin oyuncağı olmuştur" ifadelerini kullanan Bahçeli, "Türkiye-ABD arasındaki diyalog köprülerini dinamitlemiştir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasına terörle mücadele konusuyla başlayan Bahçeli, "Hainlerin defteri Allah'ın izniyle dürülecektir" dedi. Konuşmasının devamında ABD BaşkanI Biden'ın 1915 olayları ile ilgili olarak "soykırım" ifadesini kullanmasına büyük tepki gösteren MHP lideri, Biden hakkında "Ermeni lobilerinin oyuncağı olmuştur" ifadelerini kullanarak "Türkiye-ABD arasındaki diyalog köprülerini dinamitlemiştir." dedi.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar

Tarih sahnesinde onlar yokken biz vardık. Gün gelecek onlar yine olmayacak ancak biz her zaman var olacağız. Kıtalarda bizim sözümüz geçerken, kıyıda köşede yer bulmak için çırpınanlar bugün bize medeniyet dersi vermeye kalkıyorlar. Olmayan kusuruzumu beşeriyet duvarına asıyorlar. Çıkarcılar iş birliği yapıyor. Taviz vermeyiz, teslim olmayız. Yılgınlık göstermeyiz.

KIRAN KIRANA MÜCADELE SÜRMEKTEDİR

Terör örgütü ile görülecek acıklı bir hesabımız vardır. İkazen diyorum ki, ya bugün ya da yarın devran döndüğünde vahşetin ilkel ortaklarına müsamahalı davranan, tıpkı onlar gibi alçak olacaktır. Terörle mücadele çok boyutlu ve karmaşık bir süreçtir. Türkiye bunun mücadelesini vermektedir. Teröristleri kullanan, mali ve lojistik destek veren ülkelerle de kıran kırana mücadele sürmektedir.

PKK/YPG İHANET VE CİNAYET KUMPASIDIR

Terörle mücadelede, teröristlerin arkasında duran şirretlerin yüzüne ayna tutmak farzdır. Kolumuzu kesmeye çalışan ülkelerin ikiyüzlü tavırları artık sabrımızı taşırmıştır. PKK/YPG ihanet ve cinayet kumpasıdır.

HAİNLERİN DEFTERİ DÜRÜLECEKTİR

Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Yurt içi ve yurt dışında yuvalanan terör örgütüne darbe üstüne darbe vurulmaktadır. Irak'ın kuzeyindeki Metina, Avaşin ve Basyan'daki terör hedefleri havadan ve karadan ateş altına alınmıştır. Kandil'de belirlenen nokta hedeflere savaş uçaklarımız hava akını düzenlemiştir. Hava hücum harekatı ile bölgeye giden komandolarımız teröristleri, barınak ve sığınakları tek tek imha etmiştir. Hainler korkuya kapılmış, kaçacak delik aramışlardır. Hainlerin defteri Allah'ın izni ile dürülecektir. Bu hainlerin kanı kuruyana kadar bu mücadeleden dönüş yoktur. Kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz ile övünüyorum. Operasyondaki askerlerimizin alınlarından öpüyorum. Hepsinin yanındayız, arkasındayız, hepsine dua ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, tedavi görenlere şifa diliyorum. Karşımıza kim çıkarsa çıksın, teröristler ve sahipleri üzerimize kim gelirse gelsin biz bu yoldan dönersek namus bize ar olsun.

Kahramanların inancı, devletin iradesi tam ve eksiksizdir. Hıyanet ve melaneti geçim kapısı gören insanlık düşmanlarını acımadan cezalandırmak hakka ve hukuka hizmettir. Bir yanda kripto para vurgunu ile gri pasaport rezaleti, diğer yanda kaybolan atlar, Karadeniz'de sert kutuplaşma, ülke gündeminin başlıca tartışma konuları arasındadır.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDEN BAŞKA BİR YOL KALMAMIŞTIR

27-29 Nisan'da BM gözetiminde garantör devletlerin katılımı ile Cenevre'de yapılacak gayriresmi Kıbrıs konferansı da milli bir konudur. Egemen iki devletli çözümden başka bir yol kalmamıştır. KKTC'nin bir önceki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Cenevre'yi baltalamak için devreye girmesi, bize göre uyuyan komünist hücrelerin tekrar harekete geçtiğini işaretidir. Bu ahmağın Sayın Tatar'a yönelik, 'Cenevre'de Türkiye'nin papağanı olacaktır' açıklaması EOKA'cı bir ağzın hezeyanıdır. Sayın Tatar bir papağan değildir, hak savunan cesur yürektir.

BIDEN'A SOYKIRIM TEPKİSİ

Günümüz şartlarda tarih yalancı şahit olarak kullanılmakta, gerçekler ideolojik ve siyasi maksatlarla çarpıtılmaktadır. Bu ülkenin yol açacağı mahsurlar saymakla bitmeyecektir. Zamanlar arası muhtemel bir kopukluk, kırıklık çok ciddi badirelere, husumetlere davetiye çıkaracaktır.

Geleceğin yol haritası görmesini bilenler için tarihin vicdanlarında saklıdır. 23 Nisan günü milli egemenliğin taçlandığı günü idrak ediyorken, her 24 Nisan'da milletimizin taşa tutulduğu iftiraya maruz kalıyoruz. Karanlık geçmişlerinden utanmayan ülkelerin tarihin hiçbir devrinde olmamış, yaşanmamış soysuz propagandalarına maruz kalıyoruz. Tarihimizi sorgulatmayız.

ABD'nin yeni başkanı seçim kampanya döneminde Ermeni lobilerinin gözüne girmek için sözde soykırımı tanıyacağını duyurmuştur. Tarih cinayeti işleyerek bunu ispat etmiştir. Reagan'dan sonra soykırımdan bahseden bu şahıs olmuştur. Biden'ın yazılı açıklaması tarihe kara bir leke gibi düşmüş, Türkiye-ABD arasındaki diyalog köprülerini dinamitlemiştir. Biden baymış, bayat bir tat vermeye başlamıştır. Biden'ın sözde soykırım beyanı hükümsüzdür, yazılı açıklaması kağıt parçasından ibarettir.

Beyaz Saray'da Cumhur İttifakı'nı nasıl yıkarım, Türk tarihini nasıl karalarım diye hesap yapmayı bırak, Türkiye'ye soykırım iftirasını atacak son devlet siz değilsiniz. Gerçeklerle yüzleşmeniz sizi onurlandıracaktır. Dünya artık eski dünya değildir. Bize soykırım çamuru atan Biden ve zihniyeti; Vietnam'da, Hiroşima'da, Nagazaki'deki masumların hesabını versin. Irak'ta ve Afganistan'da Müslümanlara kast ettiklerini, kadınlara tecavüz ettikleri çocukları gömdüklerini kabul etsinler, sonra ahkam kessinler. Sizin gibilerin bu dünyada olması züldür, zillettir.

ABD Başkanı sözde soykırım suçlamasıyla müttefiklik hukukuna ağır bir hasar vermiştir. Dostluğun, stratejik ortaklığın yalan olduğunu ifade etmiştir. Yıllardır Türkiye üzerinde baskı ve dayatma aracına dönüşen 24 Nisan, 23 Nisan'ın bir gün sonrası ve sıradan bir gündür. Ne biliyorlarsa açıklasınlar, ellerinden ne geliyorsa yapsınlar. Biz yolumuzdan dönmeyeceğiz. Sevk ve İskan Kanunu'yla gurur duyacağız.

HDP'NİN SKANDAL 'SOYKIRIM' BİLDİRİSİNE TEPKİ

HDP'li isimli örgütün, PKK uzantısı olmasının yanında ASALA'nın organı olduğu görülmüştür. Bu hainler korosu, Türkiye'nin Ermeni soykırım utancıyla yüzleşmesini istemiştir. Kürt kökenli kardeşleriim gözünü açtın. HDP'nin kökü Ermenidir. Bu soysuzlarla aynı havayı teneffüs etmek bile günahtır. Hala demokrasi diyerek HDP'ye destek çıkacak var mıdır? Bu şer yuvası, ASALA temsilcisi hala faaliyetlerine devam mı edecektir? HDP'nin kapısına hukukun mührü vurulmalıdır. Bu kanlı şebeke kapatılmaldır, hiçbiri siyasette bulunmamaldır. Buyursunlar dağ yollarından Ermenistan'a iltica etsinler.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Biden seçildikten sonra tebrik mesajı paylaşmıştı. Aynı açıklamayı soykırıma karşı gösteremedi. HDP'ye tek bir laf edemedi. Aynı şey İP'in başkanı için de geçerlidir. Kılıçdaroğlu'na soruyorum; seni korkutan, sindiren nedir? Sessizliğe gömen hangi açıklarındır? Hiç mi utanmıyorsun, bu CHP'yi ne hallere düşürdün? Kimlerden hangi sözleri aldın? HDP ile ittifak kuranlar tarihin yanlışı içindedir.

Türk milleti bu zillete katlanamaz. HDP'ye tepki gösteremeyenler bu kadar mı satıldınız? Batsın sizin ittifakınız, siyasetiniz. Bu kadar mı düşmansınız Türkiye'ye, bu kadar mı uşaksınız küresel güçlere. Oyunu görün, onursuzları bilin, soykırım lobisini tanıyın. Zillete hak ettiği dersi verin. Vurun tokatı gitsin alayı."