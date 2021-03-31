SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den AYM'ye HDP tepkisi

Son dakika haberine göre Anayasa Mahkemesi üyeleri, HDP'ye açılan kapatma başvurusuna ilişkin ilk incelemesini tamamladı. İnceleme kapsamında, eksiklik tespit eden Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri, iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, eksikleri tamamlayarak iddianameyi Anayasa Mahkemesine yeniden gönderecek. AYM Genel Kurulu, daha sonra belirlenecek bir günde tekrar toplanarak iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek. Konuya ilişkin bir son dakika açıklaması yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi hukukun üstünlüğünden mi yanadır, yoksa bölücülüğün mü şakşakçısıdır?" dedi.