SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Analar-Bacılar Kurultayı'nda önemli açıklamalar: Analarınız kollarını açmış bekliyor evinize dönün

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Analar Bacılar Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Diyarbakır Anneleri'ni gündemine alarak tarihi bir çağrı yaptı. Devlet Bahçeli, Diyarbakır Anneleri'nin evlatlarına seslendi ve "Evinize yuvanıza dönün" dedi. MHP Genel Başkanı Biden yönetimine seslenerek "Türkiye ile mi yoksa terör örgütleri ile mi müttefiksiniz" ifadelerini kullandı. Bahçeli, konuşmasının son kısmında kadına şiddete değinerek "Kadına şiddet sorunu çözülmeden uzanan vahşi eller kırılmadan hayat bize zindandır. " diyerek sert bir mesaj verdi.