Haberler Haber Videoları Son dakika: MGK bildirisi yayımlandı! İşte kritik toplantıdan çıkan kararlar

Son dakika: MGK bildirisi yayımlandı! İşte kritik toplantıdan çıkan kararlar

Son dakika: MGK bildirisi yayımlandı! İşte kritik toplantıdan çıkan kararlar
30.09.2021 20:28
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Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.47'de başlayan toplantı sona erdi. MGK sonrası yazılı açıklama geldi. Suriye vurgusu yapılan bildiride, "Sivilleri hedef alan ve istikrara zarar veren eylemlerin, bölgedeki hassas dengeleri bozarak kalıcı ve sürdürülebilir çözüme ulaşılmasını engelleyeceğine işaret edilmiştir." ifadelerine yer verildi. Afganistan ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin de bilgilendirmeler yapıldı.


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