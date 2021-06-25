Son dakika: Meteoroloji'den sarı alarm! Buralarda yaşayanlar dikkat! 4 saat sürecek!

Haziran ayı biterken İstanbullular hala sağanak yağış ile savaşıyor. Havalar tam ısındı derken İstanbul’un bazı ilçelerinde yağış başladı. Silivri’de öğle saatlerinde dolu ve yağmur etkili olmasının ardından Meteoroloji’den flaş bir uyarı geldi. Meteoroloji’den gelen son dakika uyarısına göre, Tekirdağ’da yağışlar 3 saat sürecek, Ankara ve çevrelerinde ise 4 saat sürecek.

İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken Meteoroloji bir uyarı daha yayınladı. Meteoroloji'nin son dakika uyarısına göre Ankara çevrelerinde önümüzdeki 4 saat kuvvetli yağış bekleniyor.

SİLİVRİ'DE DOLU YAĞDI

Silivri'de öğle saatlerinde yağmur ve dolu yağdı. Yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Bazı alt geçitler sular altında kaldı.

Meteoroloji, Batı Karadeniz ile Ankara çevreleri için sarı kodlu uyarıda bulundu.

İşte Meteoroloji'nin açıklaması:

Son radar verileri ve meteorolojik değerlendirmelere göre; önümüzdeki 4 saat süresince Ankara çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BATI KARADENİZ'E UYARI

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz (Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop'un iç kesimleri) ile Çankırı ve Çorum çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların,

yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.