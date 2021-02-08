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SON DAKİKA: Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı!

SON DAKİKA: Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı!
08.02.2021 09:02
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Erzurum ve Bingöl çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'da fırtına, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtına, şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi. İşte il il hava durumu raporu.


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