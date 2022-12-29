Haberler Haber Videoları Son dakika: Mersin'de torbacılara şafak operasyonu: 30 gözaltı kararı

Son dakika: Mersin'de torbacılara şafak operasyonu: 30 gözaltı kararı

Son dakika: Mersin'de torbacılara şafak operasyonu: 30 gözaltı kararı
29.12.2022 09:04

OTOMATİK OYNAT

Haber 54:46
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Haber 03:35
Süleyman Soylu, Ekrem...
Haber 00:16
Ekrem İmamoğlu, Kemal...
Haber 00:49
İstanbul'da binlerce litre...
Haber 02:27
Kabine Başkan Erdoğan...
Haber 02:59
Gözler bu masada! ''EYT...
Haber 01:29
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'dan...
Haber 02:06
Almanya’da cenaze skandalı!...
Haber 00:49
Gölcük'te kadın cinayeti!...
Haber 09:46
"Temizleye temizleye...
Haber 02:04
Olaylı gece: 1 ölü 1 yaralı
Haber 01:15
Başsavcılıklara 'Cinsel...

Mersin’de 300 polis, narkotik köpekleri ve dron desteğiyle ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, polislerin adresteki aramaları devam ediyor.

Haber Videoları

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile temin eden sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan uzun süreli teknik ve fiziki takip sonucunda 30 şüpheli belirlendi. Bu sabah Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için düğmeye basan ekipler, 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Narkotik köpekleri, dron ve Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, adreslere tek tek girildi. Kapılar koçbaşları ile kırılırken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, adreslerde aramalar devam ediyor.

SON DAKİKA