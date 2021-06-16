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SON DAKİKA: Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi

SON DAKİKA: Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi
16.06.2021 10:56
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Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildiğini belirterek, "Bu yakalama, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır." ifadesini kullandı.


Bakan Muş, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildiğini duyuran Muş, "Bu yakalama, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır." bilgisini verdi.

Muş, bu başarılı operasyondan dolayı Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik etti.

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