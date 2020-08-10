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Son dakika: Mehmetçik Aladağlar'da kaza geçiren 2 dağcıyı kurtardı: Her zaman asil milletimizin emrindeyiz

Son dakika: Mehmetçik Aladağlar'da kaza geçiren 2 dağcıyı kurtardı: Her zaman asil milletimizin emrindeyiz
10.08.2020 15:43

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Niğde Aladağlar'da kaza geçiren 1'i yaralı 2 kadın dağcının, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle kurtarıldığını açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı, Niğde Aladağlar'da kaza geçiren 1'i yaralı 2 kadın dağcının, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle kurtarıldığını açıkladı.

Her zaman asil milletimizin emrindeyiz!

Niğde Aladağlar'da kaza geçirdiği öğrenilen 2 kadın dağcı için Hava Kuvvetlerimize ait bir helikopter bölgede görevlendirildi. Dağcılardan birinin ayağından yaralandığı belirlenirken, kurtarılan dağcılar Adana'ya nakledildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/qbbnkutCUD

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 10, 2020



Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Her zaman asil milletimizin emrindeyiz. Niğde Aladağlar'da kaza geçirdiği öğrenilen 2 kadın dağcı için Hava Kuvvetlerimize ait bir helikopter bölgede görevlendirildi. Dağcılardan birinin ayağından yaralandığı belirlenirken, kurtarılan dağcılar Adana'ya nakledildi" denildi.

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