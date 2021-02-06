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SON DAKİKA: Mehmetçiğin 3 bin metrede eksi 30'da karla mücadelesi

SON DAKİKA: Mehmetçiğin 3 bin metrede eksi 30'da karla mücadelesi
06.02.2021 11:58
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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, 3 bin metre yükseklikteki geçici üs bölgesinde eksi 30 derecede kar fırtınası sırasında çekilen görüntüleri paylaştı.


Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan video, Mehmetçiğin zorlu kış koşullarına rağmen teröre karşı verdiği mücadeleyi bir kez daha ortaya koydu.



3 BİN METREDE KARLA MÜCADELE
3 bin metre yükseklikteki geçici üs bölgesinde eksi 30 derecede kar fırtınası sırasında çekilen görüntü, bölgedeki zor koşulları da gözler önüne serdi. "Eksi 30 derecede, 3 bin metre yükseklikteki geçici bir üs bölgemizde yaşam. Kar fırtınası sırasında çekilmiş olan fedakârlığın, kahramanlığın, cesaretin ve mücadelenin görüntüleri" notuyla paylaşılan videoda Mehmetçiğin diz seviyesini aşan karda üs bölgesini korumaya çalıştığı görüldü.

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