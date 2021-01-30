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SON DAKİKA: Mardin'de alçak saldırı engellendi! Ülkeye patlayıcı madde sokmak isteyen teröristler yakalandı

SON DAKİKA: Mardin'de alçak saldırı engellendi! Ülkeye patlayıcı madde sokmak isteyen teröristler yakalandı
30.01.2021 09:42
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Son dakika haberi! Mardin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat sonucu, sınırdan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen PKK/YPG’li 2 Suriye uyruklu teröristi gözaltına aldı.


Mardin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat sonucu, sınırdan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen PKK/YPG'li 2 Suriye uyruklu teröristi gözaltına aldı.



ZAMAN AYARLI VE UZAKTAN KUMANDALI BOMBA
Teröristlerin üzerlerinde ve irtibatta oldukları kişilerin evlerinde yapılan aramalarda;





4 kilo 115 gram plastik patlayıcı, 2 adet zaman ayarlı bomba ve 1 adet uzaktan kumandalı olmak üzere 3 adet bomba düzeneği ve çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.

Mardin polisinin, 2 Suriyeli'nin bağlantılı olduğu kişilerle ilgili yaptığı operasyonlarda ise Nusaybin, İstanbul, Antalya ve Şanlıurfa'da operasyon yapıldı.


HER YERE PATLAYICI SAKLAMIŞLAR
4 teröristin tutuklandığı operasyonda, Suriyeli teröristlerin patlayıcı maddeleri ayakkabı tabanı ile ayakkabı sayası arasına yerleştirdikleri, ayrıca şampuan, jöle ve krem kutularına yerleştirdikleri ortaya çıktı.

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