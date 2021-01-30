SON DAKİKA: Mardin'de alçak saldırı engellendi! Ülkeye patlayıcı madde sokmak isteyen teröristler yakalandı

Son dakika haberi! Mardin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat sonucu, sınırdan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen PKK/YPG’li 2 Suriye uyruklu teröristi gözaltına aldı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat sonucu, sınırdan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen PKK/YPG'li 2 Suriye uyruklu teröristi gözaltına aldı.





ZAMAN AYARLI VE UZAKTAN KUMANDALI BOMBA

Teröristlerin üzerlerinde ve irtibatta oldukları kişilerin evlerinde yapılan aramalarda;









4 kilo 115 gram plastik patlayıcı, 2 adet zaman ayarlı bomba ve 1 adet uzaktan kumandalı olmak üzere 3 adet bomba düzeneği ve çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.

Mardin polisinin, 2 Suriyeli'nin bağlantılı olduğu kişilerle ilgili yaptığı operasyonlarda ise Nusaybin, İstanbul, Antalya ve Şanlıurfa'da operasyon yapıldı.



HER YERE PATLAYICI SAKLAMIŞLAR

4 teröristin tutuklandığı operasyonda, Suriyeli teröristlerin patlayıcı maddeleri ayakkabı tabanı ile ayakkabı sayası arasına yerleştirdikleri, ayrıca şampuan, jöle ve krem kutularına yerleştirdikleri ortaya çıktı.