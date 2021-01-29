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SON DAKİKA: Manisa'da polise alçak saldırı! Pompalı tüfekle ateş açıldı: 3 polis yaralı

SON DAKİKA: Manisa'da polise alçak saldırı! Pompalı tüfekle ateş açıldı: 3 polis yaralı
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Son dakika haberine göre, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan biri komiser yardımcısı, üç polis yaralandı. Çıkan kısa süreli çatışmanın ardından şüpheli suç aleti silahla birlikte yakalanarak etkisiz hale getirildi.


Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir kişinin evine baskın yapan polislere, şüpheli Ş.C. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Saldırıda yaralanan 1'i komiser yardımcısı 3 polis hastaneye kaldırılırken, şüpheli suç aleti silah ve bir miktar uyuşturucu madde ile yakalanarak gözaltına alındı.


Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiası ile saat 01.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Çamlıbel sokağında oturan Ş.C.'nin yakalanması için operasyon başlattı. Polislerin evine baskın yaptığı gören şüpheli Ş.C., pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 1 komiser yardımcısı ile 2 polis yaralandı. Çıkan kısa süreli çatışmanın ardından şüpheli suç aleti silahla birlikte yakalanarak etkisiz hale getirildi.


İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yüaptığı ilk müdahalenin ardından hafif yaralanan komiser yardımcısı O.S. ile polis memurları M.Y. ve A.D., Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Bu arada evde yapılan aramada bir miktar esrar ve bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.C., sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

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