Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 07.56'ta 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.



Sarsıntı yerin 7.04 km derinliğinde gerçekleşti.



İşte deprem dair tüm detaylar;



Büyüklük:4.3 (Mw)







Yer:Pütürge (Malatya)



Tarih:2023-08-03 Saat:07:56:15 TSİ



Enlem:38.167 N







Boylam:38.674 E



Derinlik:7.04 km





Fotoğrafta: Depremin meydana geldiği nokta

SAMANDAĞ'DA 3,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD verilerine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.









Saat 07.15'te meydana gelen deprem yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.





AKDENİZ DE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.18'de merkez üssü Datça açıkları olan 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.







Datça'ya 224,61 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 6,94 kilometre derinliğinde kaydedildi.

2023.08.03 07:56:15 38.2047 38.6565 5.0 -.- 4.2 4.3 KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel2023.08.03 07:45:54 35.5463 26.4803 19.7 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel2023.08.03 07:38:09 38.5745 38.0047 8.1 -.- 1.5 -.- BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA) İlksel2023.08.03 07:21:46 38.1905 37.9772 11.3 -.- 1.5 -.- SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel2023.08.03 07:15:44 36.0432 35.8362 13.4 -.- 3.8 3.7 MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel2023.08.03 07:05:05 40.7928 31.5645 4.9 -.- 1.9 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel2023.08.03 07:01:12 38.0825 36.7363 11.7 -.- 1.9 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel2023.08.03 06:52:44 37.3718 37.0983 5.0 -.- 1.5 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel2023.08.03 06:46:08 38.1250 37.1118 2.9 -.- 2.1 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel2023.08.03 06:45:40 38.1042 37.1262 11.6 -.- 2.3 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel2023.08.03 06:26:58 37.9490 36.2140 11.5 -.- 1.5 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel2023.08.03 06:12:56 37.9860 36.3973 13.7 -.- 1.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel2023.08.03 06:12:41 38.3072 41.9383 8.8 -.- 1.7 -.- DIREKTASI-(BITLIS) İlksel2023.08.03 06:04:36 38.1418 36.9903 5.0 -.- 1.6 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel2023.08.03 05:55:43 38.0363 36.5798 9.1 -.- 1.3 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel2023.08.03 05:53:01 37.6695 35.4157 11.5 -.- 1.6 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel2023.08.03 05:42:06 38.5978 39.6347 9.3 -.- 1.3 -.- SEHSUVAR-(ELAZIG) İlksel2023.08.03 05:18:43 34.3742 26.3770 24.9 -.- 4.2 4.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel2023.08.03 04:55:02 36.8667 27.8810 5.2 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel2023.08.03 04:34:49 34.7363 28.4108 10.4 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel2023.08.03 04:05:25 38.1002 37.2188 5.0 -.- 2.4 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel2023.08.03 04:03:00 38.0832 32.5580 18.0 -.- 1.0 -.- CALTI-SELCUKLU (KONYA) İlksel2023.08.03 03:28:08 38.2613 37.7112 1.5 -.- 0.9 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel