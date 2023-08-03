Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 07.56'ta 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntı yerin 7.04 km derinliğinde gerçekleşti.
İşte deprem dair tüm detaylar;
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2023-08-03 Saat:07:56:15 TSİ
Enlem:38.167 N
Boylam:38.674 E
Derinlik:7.04 km
Fotoğrafta: Depremin meydana geldiği nokta
SAMANDAĞ'DA 3,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
AFAD verilerine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 07.15'te meydana gelen deprem yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.
AKDENİZ DE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.18'de merkez üssü Datça açıkları olan 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.
Datça'ya 224,61 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 6,94 kilometre derinliğinde kaydedildi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
2023.08.03 07:56:15 38.2047 38.6565 5.0 -.- 4.2 4.3 KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.08.03 07:45:54 35.5463 26.4803 19.7 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2023.08.03 07:38:09 38.5745 38.0047 8.1 -.- 1.5 -.- BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2023.08.03 07:21:46 38.1905 37.9772 11.3 -.- 1.5 -.- SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.08.03 07:15:44 36.0432 35.8362 13.4 -.- 3.8 3.7 MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.08.03 07:05:05 40.7928 31.5645 4.9 -.- 1.9 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel
2023.08.03 07:01:12 38.0825 36.7363 11.7 -.- 1.9 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.03 06:52:44 37.3718 37.0983 5.0 -.- 1.5 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.03 06:46:08 38.1250 37.1118 2.9 -.- 2.1 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.03 06:45:40 38.1042 37.1262 11.6 -.- 2.3 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.03 06:26:58 37.9490 36.2140 11.5 -.- 1.5 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.03 06:12:56 37.9860 36.3973 13.7 -.- 1.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.03 06:12:41 38.3072 41.9383 8.8 -.- 1.7 -.- DIREKTASI-(BITLIS) İlksel
2023.08.03 06:04:36 38.1418 36.9903 5.0 -.- 1.6 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.03 05:55:43 38.0363 36.5798 9.1 -.- 1.3 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.03 05:53:01 37.6695 35.4157 11.5 -.- 1.6 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.08.03 05:42:06 38.5978 39.6347 9.3 -.- 1.3 -.- SEHSUVAR-(ELAZIG) İlksel
2023.08.03 05:18:43 34.3742 26.3770 24.9 -.- 4.2 4.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.03 04:55:02 36.8667 27.8810 5.2 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.03 04:34:49 34.7363 28.4108 10.4 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.08.03 04:05:25 38.1002 37.2188 5.0 -.- 2.4 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.03 04:03:00 38.0832 32.5580 18.0 -.- 1.0 -.- CALTI-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.08.03 03:28:08 38.2613 37.7112 1.5 -.- 0.9 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel