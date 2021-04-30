RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! TIR köprünün ayağına çarparak devrildi

SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! TIR köprünün ayağına çarparak devrildi
30.04.2021 09:22
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Son dakika haberi! Kuzey Marmara Otoyolu'nda kireç yüklü TIR, köprünün ayağına çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Olay yerine, itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapandı.


Kuzey Marmara Otoyolu'nda kireç yüklü TIR, köprünün ayağına çarparak devrildi.

Kazada sürücü yaralandı. Olay yerine, itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.


Öte yandan, kaza nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapandı.

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