SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! TIR köprünün ayağına çarparak devrildi

Son dakika haberi! Kuzey Marmara Otoyolu'nda kireç yüklü TIR, köprünün ayağına çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Olay yerine, itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kireç yüklü TIR, köprünün ayağına çarparak devrildi.
Kazada sürücü yaralandı. Olay yerine, itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, kaza nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapandı.