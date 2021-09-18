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Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Acı haber geldi

Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Acı haber geldi
18.09.2021 10:20
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Son dakika haberine göre Kuzey Marmara otoyolunda ilerleyen otomobil takla attı. Feci kazada anne ve baba hayatını kaybederken iki çocuk yaralandı. Yaralanan iki çocuk hastaneye kaldırıldı.


Otoyolun Ankara istikametinde seyreden 34 FR 0655 plakalı otomobil, sürücüsünün Pendik mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak yoldan çıktı. Kazada arabanın kopan motoru da yola savruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar araçta bulunan 1 ve 4 yaşlarındaki yaralı iki çocuğu çıkardı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin yaptığı incelemede aracın sürücüsü erkek ile bir kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri ve savcılığın olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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