Son dakika! Kuzey Irak'ta PKK'ya bir darbe daha: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin kararlı terörle mücadelesi devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır içi ve sınır dışı operasyonlarla PKK'ya nefes aldırmıyor. Örgüte son darbe Irak'ın kuzeyinde vuruldu. Mehmetçik, Pençe-Kilit bölgesinde 2 teröristi daha etkisiz hale getirdi.



Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığ'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi."

SURİYE'DE 3 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan terör örgütü PKK'ya geçtiğimiz gün de Suriye'de darbe vuruldu. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.



Konuyla ilgili MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin huzur ve güvenliğini hedef almaya çalışan teröristleri Suriye'de hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."