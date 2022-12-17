Haberler Haber Videoları Son dakika! Kuzey Irak'ta PKK'ya bir darbe daha: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Kuzey Irak'ta PKK'ya bir darbe daha: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Kuzey Irak'ta PKK'ya bir darbe daha: 2 terörist etkisiz hale getirildi
17.12.2022 10:42

OTOMATİK OYNAT

Haber 03:36
Antalya'yı karıştıran kadın
Haber 01:02
Sahte doktor Ayşe Özkiraz...
Haber 01:38
KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Haber 01:44
''Bayraktar Kızılelma'' ABD...
Haber 08:10
DİB Başkanı Ali Erbaş:...
Haber 00:43
Faik Öztrak’dan...
Haber 00:05
Levent Metrocity AVM'de...
Haber 04:14
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye...
Haber 05:24
Ekrem İmamoğlu YSK üyelerine...
Haber 00:20
Kadir İstekli tutuklandı mı?
Haber 00:19
Kılıçdaroğlu ayağının tozuyla...
Haber 00:46
Murat Hazinedar'ın yakalanma...

Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Videoları

Türkiye'nin kararlı terörle mücadelesi devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır içi ve sınır dışı operasyonlarla PKK'ya nefes aldırmıyor. Örgüte son darbe Irak'ın kuzeyinde vuruldu. Mehmetçik, Pençe-Kilit bölgesinde 2 teröristi daha etkisiz hale getirdi.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığ'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi."

SURİYE'DE 3 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Öte yandan terör örgütü PKK'ya geçtiğimiz gün de Suriye'de darbe vuruldu. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Konuyla ilgili MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin huzur ve güvenliğini hedef almaya çalışan teröristleri Suriye'de hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."

SON DAKİKA