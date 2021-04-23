SON DAKİKA: Kurucusu Faruk Fatih Özer 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtı! Thodex operasyonu polis kamerasında

Thodex Kripto Para Borsası şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon polis kamerasına yansıdı.

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu sabah operasyon düzenledi.

İstanbul merkezli 8 ilde 78 kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.





Operasyonun devam ettiği belirtilirken İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada şirketin Kadıköy'deki merkezinde yapılan aramalarda da birçok dijital materyal ve dokümana el konulduğu kaydedildi.

KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına Kırmızı Bülten yayımlanması ve Arnavutluk'ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik talep evrakını iletti.

Adalet Bakanlığı, Thodex'in kurucu ve yöneticisi Fatih Faruk Özer'in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk'tan iadesi için işlem başlattı.

ABİSİ: BİZİ DE VURUP GİTTİ

Özer'in kayıplara karışmasının ardından ağabeyi Güven Özer, "Nasıl böyle bir şey yaptı, anlayamadım.

Çok akıllı ve dürüst bir çocuktur. Bizi de vurup gitti" dedi. Akşam saatlerinde ise Faruk Fatih Özer açıklama yaparak, "Birkaç gün içinde Türkiye'ye döneceğim" dedi.

Öte yandan Özer'in Hollywood'un ünlü serisi Ocean's serisinin bir filmine özendiği ortaya çıktı.