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SON DAKİKA: Kumar oynayan 113 kişiye toplam 506 bin 918 lira ceza

SON DAKİKA: Kumar oynayan 113 kişiye toplam 506 bin 918 lira ceza
16.01.2021 11:56
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SON DAKİKA HABERİ... Eskişehir’de 2 dernek binasında kumar oynarken yakalanan 113 kişiye toplam 506 bin 918 lira ceza uygulandı. Kumar oynayanlardan biri, 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer sağlama' suçundan arama kaydı olduğu belirlenince gözaltına alındı.


Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki bir dernekte kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Daha önce aynı gerekçeyle mühürlendiği tespit edilen derneğe yapılan baskında 43 kişi kumar oynarken yakalandı. 43 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 192 bin 898 lira ceza uygulandı. Dernek sorumlusu hakkında ise, 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ile 'mühür bozma' suçlarından soruşturma başlatıldı.

70 KİŞİ YAKALANDI
Polis ekiplerince Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir derneğe yapılan baskında ise 70 kişi kumar oynarken yakalandı. 70 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları ve kumar oynadıkları için toplam 314 bin 20 lira ceza yazıldı. Dernek sorumlusu hakkında soruşturma başlatıldı.

Kumar oynayanlardan biri, 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer sağlama' suçundan arama kaydı olduğu belirlenince gözaltına alındı.

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