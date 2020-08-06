Son dakika: Kritik Libya zirvesi sonrası Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar: Hafter her an saldırabilir

06.08.2020 13:56

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo’yla birlikte Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "2 sahil güvenlik botunu Libya'ya veriyoruz." dedi. Libya'daki siyasi çözüme yönelik de açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Hafter ve destekçileri masadan kaçan taraf oldu." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo'yla birlikte Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamalarda bulundu.



Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Libya ile olan iş birliğimizi bir kez daha gösterdik. 2 sahil güvenlik botunu Libya'ya veriyoruz

Siyasi süreç ve ateşkes hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Resmi ateşkes olmasa da sahada sükunet var. Sahada sükunet var diye sorun çözülmüş değil, bu yüzden iş birliği önemli. AB, güçlü destek vermeli, somut adım atmalı.



Libya hükümeti Sirte ve Cufra'nın kendilerine verilmesini istiyor.

Hafter siyasi çözüme inanmıyor, her an saldırı yapabilir. Hafter ve destekçileri masadan kaçan taraf oldu.

İrini Operasyonu taraflı bir operasyondur, birçok AB ülkesi rahatsız. Almanya'nın taraflı bir operasyona dahil olması yanlış.

(Lübnan'da patlama) 8 vatandaşımız yaralandı. Bir vatandaşımız ameliyat oldu, ikinci ameliyatını da olabilir Muhammed kardeşimiz. Lübnan'a bir heyet gönderdik.