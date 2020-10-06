Haberler Video Haber Videoları Son dakika: Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tablo ile 6 Ekim Kovid-19 sayılarını duyurdu

Son dakika: Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tablo ile 6 Ekim Kovid-19 sayılarını duyurdu

Son dakika: Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tablo ile 6 Ekim Kovid-19 sayılarını duyurdu
06.10.2020 20:16

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Ekim koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1.511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin." ifadelerine yer verdi. Test sayısı 11 milyonu aştı.


Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Ekim koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1.511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin." ifadelerine yer verdi. Test sayısı 11 milyonu aştı.

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